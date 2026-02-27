Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die UnitedHealth-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die UnitedHealth-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 483,32 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die UnitedHealth-Aktie investiert, befänden sich nun 2,069 UnitedHealth-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 593,11 USD, da sich der Wert eines UnitedHealth-Papiers am 26.02.2026 auf 286,66 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 40,69 Prozent.

Der Marktwert von UnitedHealth betrug jüngst 256,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at