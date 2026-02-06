UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

UnitedHealth-Investment im Blick 06.02.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in UnitedHealth gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 324,51 USD. Bei einem UnitedHealth-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,082 UnitedHealth-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.02.2026 auf 268,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 827,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,24 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth bezifferte sich zuletzt auf 243,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

Analysen zu UnitedHealth Inc.


Aktien in diesem Artikel

UnitedHealth Inc. 233,50 2,19% UnitedHealth Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

