UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|UnitedHealth-Investment im Blick
|
06.02.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 324,51 USD. Bei einem UnitedHealth-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,082 UnitedHealth-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.02.2026 auf 268,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 827,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,24 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth bezifferte sich zuletzt auf 243,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
06.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnitedHealth Inc.
|233,50
|2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.