Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in UnitedHealth gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 324,51 USD. Bei einem UnitedHealth-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,082 UnitedHealth-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.02.2026 auf 268,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 827,56 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,24 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth bezifferte sich zuletzt auf 243,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at