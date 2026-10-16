Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen UnitedHealth-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden UnitedHealth-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen UnitedHealth-Anteile letztlich bei 428,07 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das UnitedHealth-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,336 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen UnitedHealth-Aktien wären am 15.10.2026 950,01 USD wert, da der Schlussstand 406,67 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,00 Prozent abgenommen.

UnitedHealth war somit zuletzt am Markt 355,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at