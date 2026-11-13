Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in UnitedHealth-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 458,99 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das UnitedHealth-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,787 UnitedHealth-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 405,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 826,55 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 11,73 Prozent.

Alle UnitedHealth-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 360,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at