UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Rentable UnitedHealth-Anlage?
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13.11.2026 16:03:12
Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte eine UnitedHealth-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das UnitedHealth-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 458,99 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das UnitedHealth-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,787 UnitedHealth-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 405,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 826,55 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 11,73 Prozent.
Alle UnitedHealth-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 360,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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