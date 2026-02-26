Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Rentables Verizon-Investment?
|
26.02.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verizon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Verizon-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,74 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Verizon-Aktie investiert hat, hat nun 258,131 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 49,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 707,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 27,08 Prozent.
Verizon wurde am Markt mit 210,22 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
20:05
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
16:02
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verizon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verizon Inc.
|42,08
|1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.