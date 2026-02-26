Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verizon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Verizon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Verizon-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,74 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Verizon-Aktie investiert hat, hat nun 258,131 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.02.2026 auf 49,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 707,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 27,08 Prozent.

Verizon wurde am Markt mit 210,22 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at