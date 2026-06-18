Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Lukrative Verizon-Anlage?
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18.06.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Verizon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Verizon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Verizon-Aktie bei 36,46 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Verizon-Aktie investiert hat, hat nun 2,743 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.06.2026 gerechnet (45,84 USD), wäre das Investment nun 125,73 USD wert. Damit wäre die Investition um 25,73 Prozent gestiegen.
Verizon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 194,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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