Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Investmentbeispiel
|
12.02.2026 16:04:35
Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Verizon-Papier statt. Diesen Tag beendete die Verizon-Aktie bei 50,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Verizon-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,996 Verizon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Verizon-Papiers auf 48,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,73 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,27 Prozent abgenommen.
Verizon wurde am Markt mit 200,07 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
