Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Verizon-Investition
|
09.04.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Verizon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 52,18 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 191,644 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 206,59 USD, da sich der Wert einer Verizon-Aktie am 08.04.2026 auf 48,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,93 Prozent verringert.
Insgesamt war Verizon zuletzt 205,43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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