Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Lohnende Verizon-Anlage? 07.05.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Verizon-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Verizon-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Verizon-Anteile letztlich bei 51,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Verizon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,956 Verizon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Verizon-Aktie auf 47,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,80 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 7,20 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Verizon eine Börsenbewertung in Höhe von 198,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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