Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Lohnende Verizon-Anlage?
|
07.05.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Verizon-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Verizon-Anteile letztlich bei 51,12 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Verizon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,956 Verizon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Verizon-Aktie auf 47,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 92,80 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 7,20 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Verizon eine Börsenbewertung in Höhe von 198,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
08.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
|
08.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
08.05.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Mittag (finanzen.at)
|
07.05.26