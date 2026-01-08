Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Verizon-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Verizon-Anteile bei 57,80 USD. Bei einem Verizon-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,301 Verizon-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 694,29 USD, da sich der Wert eines Verizon-Papiers am 07.01.2026 auf 40,13 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,57 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Verizon belief sich zuletzt auf 169,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at