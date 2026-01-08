Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Verizon-Investment
|
08.01.2026 16:05:43
Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Verizon-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Verizon-Anteile bei 57,80 USD. Bei einem Verizon-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,301 Verizon-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 694,29 USD, da sich der Wert eines Verizon-Papiers am 07.01.2026 auf 40,13 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 30,57 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Verizon belief sich zuletzt auf 169,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
20:05
|NYSE-Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
18:01
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones in Grün (finanzen.at)
|
08.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)