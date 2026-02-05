Dow Jones 30 Industrial-Wert Verizon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verizon von vor 5 Jahren angefallen

Verizon-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 55,32 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Verizon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 180,766 Verizon-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.02.2026 auf 47,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 497,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15,02 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Verizon eine Marktkapitalisierung von 195,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at