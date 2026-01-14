Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

Visa-Performance im Blick 14.01.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Visa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Visa-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,80 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,550 Visa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Visa-Papiers auf 327,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 442,82 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 344,28 Prozent.

Insgesamt war Visa zuletzt 656,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

