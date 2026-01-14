Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingebracht

Visa Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Visa-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 73,80 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,550 Visa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Visa-Papiers auf 327,88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 442,82 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 344,28 Prozent.
Insgesamt war Visa zuletzt 656,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
