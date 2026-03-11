Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Lukrative Visa-Anlage?
|
11.03.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingebracht
Visa-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 71,63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Visa-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,396 Visa-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 10.03.2026 438,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 314,43 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +338,96 Prozent.
Alle Visa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 597,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: varandah / Shutterstock.com
