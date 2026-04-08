Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Lukrative Visa-Anlage?
|
08.04.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Visa-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78,03 USD. Bei einem Visa-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,816 Visa-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 302,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 877,35 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 287,74 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Visa betrug jüngst 577,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com
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