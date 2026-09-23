Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Visa-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Visa-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Visa-Anteile bei 82,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,115 Visa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Visa-Aktien wären am 22.09.2026 4 386,24 USD wert, da der Schlussstand 362,04 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 338,62 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Visa bezifferte sich zuletzt auf 688,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at