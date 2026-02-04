Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 5 Jahren eingefahren

Visa Aktie
Vor 5 Jahren wurden Visa-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 209,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,779 Visa-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 571,95 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 03.02.2026 auf 328,93 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +57,19 Prozent.
Visa wurde am Markt mit 635,48 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
