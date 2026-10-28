Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Visa-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Visa-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 346,90 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Visa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,288 Visa-Aktien. Die gehaltenen Visa-Anteile wären am 27.10.2026 115,84 USD wert, da der Schlussstand 401,86 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15,84 Prozent zugenommen.

Visa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 751,30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at