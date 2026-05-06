Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Performance im Blick
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06.05.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Visa-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 77,72 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 128,667 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 322,03 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 434,64 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +314,35 Prozent.
Alle Visa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 616,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: varandah / Shutterstock.com
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