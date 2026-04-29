Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Visa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Visa-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Visa-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 236,86 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, befänden sich nun 4,222 Visa-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.04.2026 auf 309,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 305,83 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,58 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Visa zuletzt 589,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at