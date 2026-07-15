Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Visa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Visa-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 243,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, befänden sich nun 0,411 Visa-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Visa-Aktie auf 356,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46,41 Prozent.

Jüngst verzeichnete Visa eine Marktkapitalisierung von 673,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at