Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Lohnender Visa-Einstieg?
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15.07.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Visa-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 243,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, befänden sich nun 0,411 Visa-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Visa-Aktie auf 356,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46,41 Prozent.
Jüngst verzeichnete Visa eine Marktkapitalisierung von 673,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: varandah / Shutterstock.com
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