Visa Aktie

Visa ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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Visa-Investment 04.11.2026 16:03:36

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Visa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.11.2023 wurde das Visa-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 243,60 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,105 Anteilen. Die gehaltenen Visa-Anteile wären am 03.11.2026 1 725,86 USD wert, da der Schlussstand 420,42 USD betrug. Damit wäre die Investition 72,59 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 815,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

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