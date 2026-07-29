Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Visa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Visa-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Visa-Papier bei 78,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 128,123 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46 968,61 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 28.07.2026 auf 366,59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 369,69 Prozent angezogen.

Alle Visa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 682,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at