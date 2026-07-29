Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Langfristige Investition
|
29.07.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Visa-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Visa-Papier bei 78,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 128,123 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46 968,61 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 28.07.2026 auf 366,59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 369,69 Prozent angezogen.
Alle Visa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 682,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: varandah / Shutterstock.com
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