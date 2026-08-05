Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Rentabler Visa-Einstieg?
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05.08.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 05.08.2025 wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Visa-Papier an diesem Tag bei 337,43 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Visa-Aktie investiert hat, hat nun 0,296 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,53 USD, da sich der Wert eines Visa-Anteils am 04.08.2026 auf 369,59 USD belief. Mit einer Performance von +9,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Visa-Wert an der Börse wurde auf 682,78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com
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