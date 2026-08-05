Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Visa-Aktien verdienen können.

Am 05.08.2025 wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Visa-Papier an diesem Tag bei 337,43 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Visa-Aktie investiert hat, hat nun 0,296 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,53 USD, da sich der Wert eines Visa-Anteils am 04.08.2026 auf 369,59 USD belief. Mit einer Performance von +9,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Visa-Wert an der Börse wurde auf 682,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at