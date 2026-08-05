Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Visa-Einstieg? 05.08.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Visa-Aktien verdienen können.

Am 05.08.2025 wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Visa-Papier an diesem Tag bei 337,43 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Visa-Aktie investiert hat, hat nun 0,296 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,53 USD, da sich der Wert eines Visa-Anteils am 04.08.2026 auf 369,59 USD belief. Mit einer Performance von +9,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Visa-Wert an der Börse wurde auf 682,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Visa Inc.

mehr Analysen
03.08.26 Visa Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Visa Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Visa Inc. 312,90 -2,30% Visa Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen