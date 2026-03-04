Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Visa-Einstiegs gewesen.

Am 04.03.2021 wurde die Visa-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Visa-Aktie betrug an diesem Tag 211,50 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 47,281 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 169,27 USD, da sich der Wert eines Visa-Anteils am 03.03.2026 auf 320,83 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +51,69 Prozent.

Visa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 610,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

