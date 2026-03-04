Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

Frühe Anlage 04.03.2026 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Visa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Visa-Einstiegs gewesen.

Am 04.03.2021 wurde die Visa-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Visa-Aktie betrug an diesem Tag 211,50 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Visa-Aktie investierten, hätten nun 47,281 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 169,27 USD, da sich der Wert eines Visa-Anteils am 03.03.2026 auf 320,83 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +51,69 Prozent.

Visa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 610,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

Analysen zu Visa Inc.

16.02.26 Visa Buy UBS AG
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK
26.11.25 Visa Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.25 Visa Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Visa Inc. 276,25 0,13% Visa Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex kann ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

