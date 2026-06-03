Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Langfristige Performance
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03.06.2026 16:04:19
Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Visa-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Visa-Aktie betrug an diesem Tag 79,94 USD. Bei einem Visa-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,251 Visa-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Visa-Anteile wären am 02.06.2026 396,95 USD wert, da der Schlussstand 317,32 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 296,95 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Visa belief sich zuletzt auf 607,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: varandah / Shutterstock.com
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