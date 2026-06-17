Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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Profitables Visa-Investment? 17.06.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Visa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.06.2023 wurde die Visa-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Visa-Papier letztlich bei 228,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,685 Visa-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 333,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 552,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,52 Prozent erhöht.

Der Visa-Wert an der Börse wurde auf 609,54 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

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