Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Visa-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Visa-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Visa-Anteile betrug an diesem Tag 231,57 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Visa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43,183 Visa-Anteilen. Die gehaltenen Visa-Aktien wären am 18.08.2026 15 729,59 USD wert, da der Schlussstand 364,25 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,30 Prozent vermehrt.

Am Markt war Visa jüngst 673,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at