Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Visa-Anlage? 13.05.2026 16:04:16

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Visa-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Visa-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 356,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,281 Visa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Visa-Anteile wären am 12.05.2026 91,65 USD wert, da der Schlussstand 326,42 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 8,35 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Visa eine Börsenbewertung in Höhe von 609,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Visa Inc.

mehr Analysen
29.04.26 Visa Buy UBS AG
29.04.26 Visa Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.04.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Visa Buy UBS AG
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Visa Inc. 273,25 -0,40% Visa Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen