Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Visa von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Visa-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Visa-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 356,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,281 Visa-Aktien im Depot. Die gehaltenen Visa-Anteile wären am 12.05.2026 91,65 USD wert, da der Schlussstand 326,42 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 8,35 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Visa eine Börsenbewertung in Höhe von 609,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at