Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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Hochrechnung 10.06.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Visa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Visa-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Visa-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Visa-Papier bei 370,70 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Visa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,698 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 876,85 USD, da sich der Wert eines Visa-Anteils am 09.06.2026 auf 325,05 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,31 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Visa einen Börsenwert von 602,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga Kolos / Shutterstock.com

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