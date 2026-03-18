Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die Visa-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 334,77 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Visa-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,987 Visa-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 921,41 USD, da sich der Wert einer Visa-Aktie am 17.03.2026 auf 308,46 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 7,86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Visa belief sich zuletzt auf 587,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at