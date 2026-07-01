Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Walmart-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Walmart-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 52,39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 19,086 Walmart-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 161,73 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 30.06.2026 auf 113,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 116,17 Prozent.

Walmart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 911,28 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at