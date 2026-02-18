Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Investition im Blick
|
18.02.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht
Am 18.02.2021 wurde die Walmart-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Walmart-Anteile betrug an diesem Tag 45,89 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Walmart-Aktie investiert hat, hat nun 2,179 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 280,80 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 17.02.2026 auf 128,85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 180,80 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Walmart belief sich zuletzt auf 1,07 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
