Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Walmart-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Walmart-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 46,72 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 214,041 Walmart-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 14.04.2026 26 765,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 167,66 Prozent gesteigert.

Walmart erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 993,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at