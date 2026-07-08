Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walmart-Aktie Investoren gebracht.

Die Walmart-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,53 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 214,915 Walmart-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (111,54 USD), wäre das Investment nun 23 971,63 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 139,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 879,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at