Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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Walmart-Anlage unter der Lupe 16.09.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walmart-Aktien verdienen können.

Am 16.09.2025 wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Walmart-Anteile an diesem Tag bei 103,42 USD. Bei einem Walmart-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,967 Walmart-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Walmart-Papiere wären am 15.09.2026 104,52 USD wert, da der Schlussstand 108,09 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,52 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Walmart betrug jüngst 864,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com

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