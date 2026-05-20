Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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Lohnende Walmart-Investition? 20.05.2026 16:04:04

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Walmart-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Walmart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, befänden sich nun 42,943 Walmart-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 762,95 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 19.05.2026 auf 134,20 USD belief. Mit einer Performance von +476,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Walmart belief sich zuletzt auf 1,06 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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