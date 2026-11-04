Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Walmart-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 23,05 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Walmart-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,378 Walmart-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 416,14 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 03.11.2026 auf 124,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 441,61 Prozent vermehrt.

Am Markt war Walmart jüngst 1,01 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at