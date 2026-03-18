Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Investition
|
18.03.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Walmart-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 43,34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Walmart-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23,075 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Walmart-Aktie auf 125,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 886,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 188,62 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Walmart belief sich zuletzt auf 996,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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