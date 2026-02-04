Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Investmentbeispiel
|
04.02.2026 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 100,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,924 Walmart-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 267,34 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 03.02.2026 auf 127,71 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 26,73 Prozent.
Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 987,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Walmart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26
|Walmart-Aktie mit neuem Rekord: Börsenwert knackt Billionen-Marke (dpa-AFX)
|
03.02.26
|NYSE-Handel Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)