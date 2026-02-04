Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

Walmart-Investmentbeispiel 04.02.2026 16:04:22

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Walmart-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 100,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,924 Walmart-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 267,34 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 03.02.2026 auf 127,71 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 26,73 Prozent.

Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 987,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: trekandshoot / Shutterstock.com

