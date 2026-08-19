Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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Performance unter der Lupe 19.08.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Walmart-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 19.08.2025 wurden Walmart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101,29 USD. Bei einem Walmart-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98,726 Walmart-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 115,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 373,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13,73 Prozent.

Der Marktwert von Walmart betrug jüngst 914,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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