Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Performance unter der Lupe
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19.08.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 19.08.2025 wurden Walmart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 101,29 USD. Bei einem Walmart-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 98,726 Walmart-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 115,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 373,28 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +13,73 Prozent.
Der Marktwert von Walmart betrug jüngst 914,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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