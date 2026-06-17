Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Anlage im Blick
|
17.06.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 17.06.2016 wurden Walmart-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walmart-Papier an diesem Tag 23,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Walmart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 422,833 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.06.2026 auf 121,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51 175,48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 411,75 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Walmart eine Börsenbewertung in Höhe von 960,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com