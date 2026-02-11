Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Walmart-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Walmart-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Walmart-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 208,739 Walmart-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 447,26 USD, da sich der Wert eines Walmart-Anteils am 10.02.2026 auf 126,70 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 26 447,26 USD entspricht einer Performance von +164,47 Prozent.

Walmart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,02 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at