Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Anlage im Blick
|
11.02.2026 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Walmart-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Walmart-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 208,739 Walmart-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 447,26 USD, da sich der Wert eines Walmart-Anteils am 10.02.2026 auf 126,70 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 26 447,26 USD entspricht einer Performance von +164,47 Prozent.
Walmart wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,02 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
|
10.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt mittags (finanzen.at)
|
10.02.26