Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walmart-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Walmart-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Walmart-Aktie letztlich bei 54,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Walmart-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,479 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 034,86 USD, da sich der Wert eines Walmart-Papiers am 22.09.2026 auf 110,12 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103,49 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 850,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at