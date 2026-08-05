Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Investition
|
05.08.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 05.08.2021 wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Walmart-Papier bei 48,50 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walmart-Aktie investiert, befänden sich nun 2,062 Walmart-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.08.2026 230,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 130,02 Prozent vermehrt.
Am Markt war Walmart jüngst 881,12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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