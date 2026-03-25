Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Walmart-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Walmart-Papier feiertags-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Walmart-Papier 22,67 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Walmart-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 441,176 Anteilen. Die gehaltenen Walmart-Papiere wären am 24.03.2026 53 845,58 USD wert, da der Schlussstand 122,05 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 438,46 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 972,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at