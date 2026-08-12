Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Profitables Walmart-Investment?
|
12.08.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Walmart-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Walmart-Papier bei 24,63 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 40,601 Walmart-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 598,46 USD, da sich der Wert einer Walmart-Aktie am 11.08.2026 auf 113,26 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 359,85 Prozent gleich.
Der Marktwert von Walmart betrug jüngst 897,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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