Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Walmart-Investition im Blick
|
04.03.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,97 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 105,296 Walmart-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.03.2026 auf 127,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 468,46 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,68 Prozent angezogen.
Am Markt war Walmart jüngst 1,01 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Walmart
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
03.03.26
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
|17.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.05.24
|Walmart Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|109,08
|-0,73%