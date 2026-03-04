Walmart Aktie

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

Walmart-Investition im Blick 04.03.2026 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Walmart gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,97 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 105,296 Walmart-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.03.2026 auf 127,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 468,46 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,68 Prozent angezogen.

Am Markt war Walmart jüngst 1,01 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

Analysen zu Walmart

23.02.26 Walmart Overweight Barclays Capital
20.02.26 Walmart Overweight Barclays Capital
20.02.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.02.26 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.02.26 Walmart Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Walmart 109,08 -0,73% Walmart

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex kann ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

