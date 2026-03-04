Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Walmart gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Walmart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 94,97 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 105,296 Walmart-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 03.03.2026 auf 127,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 468,46 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 34,68 Prozent angezogen.

Am Markt war Walmart jüngst 1,01 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at