Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|Rentables Walmart-Investment?
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22.07.2026 16:04:18
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Walmart-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 95,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Walmart-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,433 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 110,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 151,70 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 151,70 USD entspricht einer Performance von +15,17 Prozent.
Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 893,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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