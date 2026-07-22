Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walmart von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Walmart-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Walmart-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 95,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Walmart-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,433 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 110,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 151,70 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 151,70 USD entspricht einer Performance von +15,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Walmart einen Börsenwert von 893,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at