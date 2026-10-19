Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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Frühe Investition 19.10.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Walt Disney vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Walt Disney vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walt Disney-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Walt Disney-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Walt Disney-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 110,67 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Walt Disney-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 90,359 Walt Disney-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.10.2026 gerechnet (110,59 USD), wäre die Investition nun 9 992,77 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,07 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Walt Disney belief sich jüngst auf 190,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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