Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Walt Disney-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Walt Disney-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Walt Disney-Anteile an diesem Tag bei 88,74 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Walt Disney-Aktie investierten, hätten nun 112,689 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 02.07.2026 auf 99,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 212,53 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 12,13 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Walt Disney einen Börsenwert von 172,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at